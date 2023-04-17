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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 13:45

36-летний омич разбился в машине на сельской дороге

Автомобиль на скорости перевернулся и съехал в кювет
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: пресс-служба полиции по Омской области.

Фото: пресс-служба полиции по Омской области.

Пресс-служба полиции сообщила о смертельном ДТП, произошедшем на одной из сельских дорог в Омской области. 36-летний омич двигался по грунтовке на машине марки «ИЖ ОДА». На 20 километре автодороги «Нижняя Омка - Локти» он не справился с управлением, машина на скорости съехала в кювет и перевернулась.

- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - пояснили правоохранители.

Пока даже не сообщают, трезв ли был водитель. Но судя по кадрам полиции машина не подлежит восстановлению.

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