Возле омского аэропорта угнали уникальную «копейку»

Фото: УМВД России по Омской области

В Омске объявлен в розыск автомобиль ВАЗ-2101. Злоумышленники украли «копейку», стоявшую без номеров в поле возле омского аэропорта.

Как сообщили в региональном УМВД, о пропаже машины заявил ее 20-летний владелец. Машина была приобретена в начале марта 2023 года за 15 000 рублей и с того момента ни разу не была на ходу.

Угонщиков не остановил тот факт, что машина была без аккумуляторной батареи. Не смутила похитителей и слишком заметная расцветка автомобиля – крупные черных штрихи по всей машине.

Свидетелей происшествия просят обратиться в полицию.

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