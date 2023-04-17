В омских школах и детсадах нуждаются в 872 педагогах

Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным департамента образования, в апреле в Омских школах не хватает 872 педагога. Это на 85 вакансий больше, чем в марте. Особенно острый дефицит кадров ощущается в учителях начальных классов, русского языка и литературы, математики, английского языка.

Требуются также учителя физики, истории, биологии, географии, технологии. Есть потребность в педагогах дополнительного образования, музыкальных работниках, логопедах.

В детских садах не закрыты 193 вакансии воспитателей (в том числе старших).

Отметим, что 2023 год Указом президента РФ объявлен Годом педагога и наставника. Миссией года является признание особого статуса педагогических работников и наставников, а запланированные с этой целью мероприятия будут направлены на повышение престижа профессии учителя.

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