К 2025 году в Омске появится интеллектуальная транспортная система

Фото: Елена Урманова
В Омске хотят внедрить интеллектуальная транспортную систему. На разработку проекта потратят почти 357 миллионов рублей.
Сейчас БУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» находится в поисках организации, способной внедрить такую систему. Ожидается, что эта мера увеличит пропускную способность дорожной сети.
Положительно новшество скажется также на эффективности движения и безопасности дорог. По плану проект должен быть завершен к 2025 году.
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