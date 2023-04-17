7 тысяч кубометров мусора: в омской мэрии подвели итоги первого общегородского субботника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные в Омске состоялся первый весенний общегородской субботник. Как сообщил сегодня на брифинге в администрации Омска первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков, в этот день на уборку города вышли 100 858 человек. В этот день собрали 7 143 кубометра мусора, сухой листвы и веток. К работам по уборке территории города привлекалось 508 единиц спецтехники, в том числе 218 самосвалов, погрузочные и прочие машины. Помимо сбора видового мусора выполнялась мойка и покраска ограждений, опор освещения, павильонов остановок общественного транспорта. По инициативе омичей высажен 51 кустарник и 61 дерево.

Также в городе вовсю идет месячник по благоустройству и санитарной очистке территории, он стартовал 10 апреля и продлится до 7 мая.

- Мы проведем еще как минимум два субботника, в том числе 22 апреля Омск присоединится к Общероссийскому субботнику. Внимание будет уделено территориям, благоустройство которых выполнено по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и улицам, названным в честь героев Великой Отечественной войны, - добавил Горчаков.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

На наведении порядка в городе после зимы в весенний период сосредоточена работа городского управления дорожного хозяйства и благоустройства.

- С 8 апреля по субботам управление дорожного хозяйства проводит мини-субботники на главных улицах города. Так, 8 апреля мы привели в порядок улицы Орджоникидзе и Омскую, - рассказал заместитель директора УДХБ Андрей Парыгин. – Планово проводим работы по очистке прибордюрной части дорог, санитарных площадок в частном секторе, остановок общественного транспорта.

После общегородского субботника управление вывезло более 2 000 кубометров мусора, собранного на общественных территориях. Оставшийся объем, упакованный в большие мешки, УДХБ вывезет до среды, составлен график. Все что дополнительно появляется на территриях общего пользования и дорогах - выставлено недобросовестными хозсубьектами и другими лицами.

Омичам напомнили, что вывозить мусор, собранный во время субботника,- обязанность не только городских служб, но и хозяйствующих субъектов.

- Юридические лица, ИП обязаны убирать территорию, прилегающую к их объектам – магазинам, автозаправочным станциям, многоквартирным домам, если это ТСЖ или УК, и вывозить собранный мусор на специализированные полигоны за свой счет, - пояснил директор департамента контроля мэрии Алексей Задорожный. – Не нужно выставлять мешки с мусором к дорогам и ждать, что их вывезет городское управление дорожного хозяйства и благоустройства.

С начала года хозяйствующим субъектам выдано более 10 тысяч уведомлений, чтобы напомнить о требованиях правил благоустройства.

Штрафа за нарушение может составить 30 тысяч рублей для физических лиц и 200 тысяч рублей для юридических лиц с конфискацией транспортных средств. Омичи, ставшие свидетелями подобного правонарушения, могут снять видео и направить его в министерство природных ресурсов и экологии Омской области. На кадрах обязательно должен быть запечатлен процесс сброса мусора и четко виден номер транспортного средства.