В Омске разыскивают 52-летнего мужчину с ампутированной ногой, пропавшего 14 апреля

Фото: ПСО «ДоброСпас-Омск».

В Омской области разыскивают 52-летнего мужчину, который в минувшую пятницу, 14 апреля, вышел из «Большекулачинского специального дома-интерната», расположенного в поселке Дачный Омского района, и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие с проседью. Был одет: куртка темно-молочного цвета, темные брюки, черные туфли с заостренным носом.

Особые приметы: шрам на переносице, на левой руке множество татуировок, на правой руке татуировка «паук» на логтевом сгибе, на коленках правой и левой ноги татуировка «звезда на 4 луча», ампутационная культя нижней трети левой голени.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

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