Нарушение предотвратили

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Попытку обойти закон пресекли сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области на ФКП «Исилькульский» - из Казахстана ввозили подкарантинную продукцию с высоким фитосанитарным риском (свежую зелень и овощи общим весом 8,95 тонн). Основанием для возврата послужил факт, что заявленное в фитосанитарном сертификате количество ввозимой цветной капусты не соответствовало данным, указанным в товарно-транспортной накладной - заявленная масса продукции составляла 0,12 тонн, тогда как фактически ввозилось 0,25 тонн. Между тем, допустимое расхождение по количеству груза не должно превышать 10%. Поэтому перевозчика привлекли к административной ответственности в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ, а авто вернули в Казахстан. Всего с начала года из-за нарушений порядка ввоза было возвращено 11 транспортных средств с растительной продукцией общим весом более 100 тонн.

Поэтому Управление Россельхознадзора по Омской области призывает внимательно относиться к оформлению фитосанитарных сертификатов и сопроводительных документов - проверять номера транспортного средства, наименование и вес продукции, а также место ее назначения.