Партия мяса птицы с несоответствиями в документах возвращена в Республику Казахстан

13 апреля 2023 специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области в ППУ «Исилькульский» остановлен автомобиль, в полуприцепе которого осуществлялась перевозка замороженного мяса птицы (грудка цыпленка-бройлера, филе цыпленка-бройлера) общим весом 18214,05 кг по маршруту: г. Макинск (Республика Казахстан) – г. Челябинск (Российская Федерация) транзитом по территории Омской области производства ТОО «Макинская Птицефабрика» (Республика Казахстан, г. Макинск).

В ходе осмотра транспортного средства и анализа предоставленных документов установлено, что груз перевозится гражданином Республики Казахстан для получателя из г. Челябинска в сопровождении товарно-транспортных документов и ветеринарного сертификата Таможенного союза.

Однако специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области выявлено несоответствие даты выработки продукции в ветеринарном сертификате Таможенного союза с информацией из приложения к ветеринарному сопроводительному документу.

В результате груз задержан, принято решение о запрете ввоза мяса птицы на территорию Российской Федерации и возврате в Республику Казахстан.