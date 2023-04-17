Порядка 97 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур, выращенных в Омской области, признаны несоответствующими требованиям безопасности

В первой половине апреля 2023 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области при проведении мониторинга безопасности зерна выявлено 6 фактов недостоверного декларирования хозяйствующими субъектами партий пшеницы и льна урожая 2022 года общим весом 10 тыс. тонн.

Специалистами ведомства установлено, что ИП ГКФХ Нурпиисов И.И., ИП ГКФХ Тарасов П.А., ИП ГКФХ Выходцев Д.В., ИП ГКФХ Сагнаев Н., ИП Оконешникова Т.В. выпустили в обращение урожай зерна 2022 года в сопровождении деклараций, не соответствующих установленным требованиям.

Омские аграрии не провели исследования продукции на содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов, примененных ими в период вегетации. Также установлена зараженность вредителями.

Таким образом, указанные партии зерна не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015\2021 «О безопасности зерна».

Хозяйствующим субъектам, допустившим факты недостоверного декларирования партий зерна, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и выданы решения о признании недействительными деклараций о соответствии безопасности продукции.

С начала 2023 года специалистами регионального Россельхознадзора установлено 49 фактов недостоверного декларирования партий зерновых, зернобобовых и масличных культур урожая 2022 года общим весом 96,88 тыс. тонн.