Виталий Хоценко: в Омске после зимы не очень хорошо всё с дорогами

По словам Хоценко, нужно уделить внимание тем дорогам, которыми омичи пользуются чаще всего

Врио губернатора Виталий Хоценко на минувших выходных лично оценил ситуацию с дорогам в Омске и пришел к неутешительному выводу.

По словам глава региона, более трети всех обращений, которые поступают ему в соцсетях омичей, — это жалобы на качество дорог.

— На выходных сам сел за руль, чтобы лично оценить ситуацию с дорогами в Омске, потому что пока сам не проедешь — не поймёшь какие дороги. Поделюсь личными впечатлениями — у нас после зимы не очень хорошо всё с дорогами, — поделился Хоценко в своем телеграм-канале.

Виталий Хоценко поручил региональным минфину и минтрансу проработать вопрос о выделении областному центру средств на ремонт дорог. Он отметил, что это необходимо сделать максимально быстро.

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