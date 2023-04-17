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НовостиОбщество17 апреля 2023 8:18

Виталий Хоценко: в Омске после зимы не очень хорошо всё с дорогами

Глава региона лично оценил состояние дорог в областном центре
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
По словам Хоценко, нужно уделить внимание тем дорогам, которыми омичи пользуются чаще всего

По словам Хоценко, нужно уделить внимание тем дорогам, которыми омичи пользуются чаще всего

Врио губернатора Виталий Хоценко на минувших выходных лично оценил ситуацию с дорогам в Омске и пришел к неутешительному выводу.

По словам глава региона, более трети всех обращений, которые поступают ему в соцсетях омичей, — это жалобы на качество дорог.

— На выходных сам сел за руль, чтобы лично оценить ситуацию с дорогами в Омске, потому что пока сам не проедешь — не поймёшь какие дороги. Поделюсь личными впечатлениями — у нас после зимы не очень хорошо всё с дорогами, — поделился Хоценко в своем телеграм-канале.

Виталий Хоценко поручил региональным минфину и минтрансу проработать вопрос о выделении областному центру средств на ремонт дорог. Он отметил, что это необходимо сделать максимально быстро.

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