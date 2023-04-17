Омичи пожаловались на печальное состояние тротуарных плит возле многоэтажки на Левобережье

Фото: «Типичный Омск» во «ВКонтакте».
Омичи в соцсетях пожаловались печальное состояние тротуарных плит во дворе многоэтажки на бульваре Архитекторов на Левобережье.
— Люди уже боятся тут ходить, так как всё вокруг разрушается. Некоторые еще и падают, оступившись на торчащих там-сям плитах. Учитывая, что на нижних этажах дома аптеки и магазины, пострадавших может быть много, — говорится в посте.
В мэрии заявили, что привести в порядок благоустройство по указанному адресу должен хозяйствующий субъект территории, поиски которого идут.
— Специалисты департамента контроля 16 апреля выехали по указанному адресу. В настоящее время ведутся процессуальные действия, направленные на установление хозяйствующего субъекта данной территории. После завершения данной процедуры лицо будет проинформировано о восстановлении благоустройства. Держим вопрос на контроле, — сообщили в горадминистрации.
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