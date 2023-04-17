Региональный оператор бесплатно принял 100 тонн отходов после субботника

Фото: пресс-служба ООО "Магнит"

В Омске, по уже сложившейся традиции, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами помог муниципалитету в проведении общегородского субботника.

На площадки временного накопления отходов регоператор «Магнит» бесплатно принял от Управления дорожного хозяйства и благоустройства 56 спецмашин с мусором. Это около 100 тонн отходов, которые были собраны омичами на генеральной уборке в минувшую субботу.

Сами работники регионального оператора также не остались в стороне – вместе со служащими администрации Центрального округа они активно поработали на общегородском субботнике.

Фото: пресс-служба ООО "Магнит"

Сообща очистили центр города – улицу Тарскую. На улице Рабиновича разобрали самые замусоренные уголки. Все отходы, собранные на субботнике, регоператор отправил на мусоросортировочные заводы.

По рекомендациям экологов, во время субботнику листву не трогали. Убирали только бумагу, пластик, тетрапаки, ветошь специальными пиками. Такие отходы, даже загрязненные можно направить в переработку, а значит этот мусор не окажется на полигонах.