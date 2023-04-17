Жители Омска пожаловались на аварийные дома, ставшие пристанищем для наркоманов и бездомных

Фото: «ЧП Омск» во «ВКонтакте»

Омичи в социальных сетях обратились к мэрии с просьбой решить вопрос с доступом к аварийным домам в Камерном переулке в Октябрьской области. Двухэтажки расселили еще в начале 2021 года. С тех пор дома стали местом притяжения для наркоманов, детей и лиц без определенного место жительства.

— Дети постоянно лазают по подъезду в поисках приключений, так как доступ к домам не был перекрыт! Каждый день дом поджигают, ломают оставшиеся окна. Вокруг настоящая помойка, разбитые стекла, мусор. Рядом со всем этим находится детская площадка, дорога, по которой дети каждый день ходят в школу, — говорится в сообщении.

По словам автора поста, мэрия утверждает, что расселения упомянутых домах еще не завершено, в связи с чем решить вопрос с ограничением доступа к ним. В 2022 году депутат омского Горсовета Юрий Козловский обещал местным жителям, что горадминистрация решит этот вопрос к сентябрю того года, однако никто так ничего и не сделал.

Отметим, в мэрии пока не прокомментировали данную информацию.

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