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НовостиОбщество17 апреля 2023 7:24

Виталий Хоценко поручил доработать меры поддержки участников СВО и их семей в Омской области

Глава региона дал соответствующее поручение правительству
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Врио губернатора Виталий Хоценко поручил доработать меры соцподдержки участников СВО и их семей, в частности по освобождению от платы за детский сад.

— Сейчас эта мера поддержки действует в разных муниципалитетах по-разному. По моему мнению, не везде справедливо. Особенно, в части помощи детям, находящимся на иждивении. Необходим один подход, — отметил Хоценко.

Глава региона поручил правительству Омской области подготовить единый образец изменений по льготам для членов семей участников СВО. Кроме того, должен быть решен вопрос с горячим питанием в образовательных учреждениях.

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