С 16 мая в Омске начнут отключать горячую воду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Отключать горячую воду в Омске начнут с 16 мая. График ремонтных работ в разных районах города опубликовала компания «Омск РТС».
Первыми, кто начнет переживать эту печальную новость, станут жители Советского округа. Придется подключать бойлеры или кипятить чайники жителям микрорайонов Захламино и Пригородный. Отключения по районам города продлится до 25 августа.
Отметим, что график распространяется только на те дома, которым поставляют горячую воду «Омск РТС» и «ТГК-11». Найти свой дом в списке можно по ссылке.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru