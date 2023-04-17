С 16 мая в Омске начнут отключать горячую воду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключать горячую воду в Омске начнут с 16 мая. График ремонтных работ в разных районах города опубликовала компания «Омск РТС».

Первыми, кто начнет переживать эту печальную новость, станут жители Советского округа. Придется подключать бойлеры или кипятить чайники жителям микрорайонов Захламино и Пригородный. Отключения по районам города продлится до 25 августа.

Отметим, что график распространяется только на те дома, которым поставляют горячую воду «Омск РТС» и «ТГК-11». Найти свой дом в списке можно по ссылке.

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