Первые пожары в 2023 году зарегистрированы в Крутинском и Подгородном лесхозах Омской области

Фото: главное управление лесного хозяйства Омской области

В Крутинском и Подгородном лесхозах Омской области зарегистрированы первые пожары в 2023 году. Об этом сообщает Главное управление лесного хозяйства.

- Земля еще не прогрелась, пожары были беглые низовые, и ущерба лесному фонду, к счастью, не нанесли. В обоих случаях причиной стал переход огня с земель иных категорий, - напомнили в ведомстве.

Омичам напоминают, что выжигание растительности на полях в России запрещено. Для использования огня должны быть специальные места, например, котлован, яма или ров не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней емкостью.

В случае фиксации открытого огня в безлюдном месте прохожих просят сообщать по телефону: 8-800-100-94-00. Ведь бдительность граждан может спасти от неминуемых трагических последствий, какие в омском регионе в последние годы происходят слишком часто.

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