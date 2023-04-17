Омичей просят временно не посещать парки из-за акарицидной обработки

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Из-за акарицидной обработки не посещать городские парки просят омичей. Такое объявление опубликовано в официальной группе муниципального предприятия во «Вконтакте».

Во вторник, 18 апреля, запланировано распыление специальных веществ на территории Советского парка. До вторника продлятся работы и в парке 30-летия ВЛКСМ. В этом же списке «Сад Сибирь» в Амурском посёлке.

Горожан просят до среды включительно не ходить на прогулку в вышеуказанные зоны отдыха.

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