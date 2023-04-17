АО «Омск РТС» публикует график отключения горячего водоснабжения потребителей в летний период 2023 года. На сайте компании можно ознакомиться с поадресными списками потребителей или воспользоваться автоматическим поиском своего дома (график расположен по ссылке https://omskrts.ru/users/people/timetable/)

Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года, а также СанПиН 2.1.4.2496-09 отключение горячего водоснабжения производится на срок до 14 суток с целью подготовки тепловых сетей к новому отопительному сезону.

Как и в прошлые годы в БСМП №1, городской клинической больнице им. А.Н. Кабанова и Областной клинической больнице отключение горячего водоснабжения не производится в связи с возможностью переключения с одного теплового источника на другой.

В межотопительный период запланирован капитальный ремонт 1,229 км трубопроводов, замена тепловой изоляции на 2,785 км надземных участков, техническое перевооружение 530 м в двухтрубном исполнении (в том числе Северный луч ТЭЦ-5 в районе ул. Красный Пахарь; первый западный луч ТЭЦ-5 по улицам Красина, Красногвардейская и мкр. Серебряный берег). Будут проведены порядка 350 гидравлических испытаний для выявления слабых участков тепловых сетей и оперативного ремонта до наступления холодов.

АО «Омск РТС» обращает внимание, что в графике представлены только дома, получающие горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11». Если вы не нашли свой дом в графиках – обратитесь в свою управляющую компанию или к поставщику услуг, указанному в квитанциях за тепло и горячее водоснабжение.