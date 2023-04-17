В Омской области на Иртыше тронулся лёд

Фото: Елена Урманова

Накануне на Иртыше тронулся лёд. Все произошло в районе Черлака, сообщает «МК в Омске».

На территории Омска - в акватории реки льда уже нет, но через пару дней он придет по течению из районов области. При этом, на юге региона уже значительно поднялся уровень воды в реке.

Между тем, по наблюдениям специалистов вместе с ледоходом наступает и похолодание. Синоптики же прогнозируют на ближайшие пару суток значительное похолодание.

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