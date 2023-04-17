Омские «Ястребы» обыграли «Чайку» в домашнем матче 16 апреля

Фото: хоккейный клуб

16 апреля в домашнем матче омские «Ястребы» обыграли нижегородскую «Чайку». По итогам встречи счет в серии составил 1:1.

Автором первой шайбы стал Александр Филатьев, вторую в ворота соперника закатил Никита Холодилин. Во второй двадцатиминутке отличились Андрей Заикин и Николай Хворов.

Следующий матч состоится 19 апреля в Нижнем Новгороде.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru