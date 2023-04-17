Омские «Ястребы» обыграли «Чайку» в домашнем матче 16 апреля

Фото: хоккейный клуб
16 апреля в домашнем матче омские «Ястребы» обыграли нижегородскую «Чайку». По итогам встречи счет в серии составил 1:1.
Автором первой шайбы стал Александр Филатьев, вторую в ворота соперника закатил Никита Холодилин. Во второй двадцатиминутке отличились Андрей Заикин и Николай Хворов.
Следующий матч состоится 19 апреля в Нижнем Новгороде.
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