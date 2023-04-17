В Омске бродячие кошки и собаки будут попадать в приют

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Попадать в приют будут бродячие кошки и собаки. Соответствующий документ подписал врио губернатора Омской области Виталий Хочценко.
Распоряжение предполагает регулирование правил обращения с бездомными животными. Ответственными будут главное управление ветеринарии Омской области, органы местного самоуправления и организации, которые занимаются отловом собак и кошек.
Ведомства и организации обязуют проводить мониторинг распространения бездомных животных, а позже отлавливать и отправлять в приюты.
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