Погибший в ходе СВО омич посмертно награжден орденом Мужества

На фото: Александр Козлов Источник: страница главы Знаменского района Сергея Максимова во «ВКонтакте»

14 апреля, глава Знаменского района Омской области Сергей Максимов рассказал в социальных сетях о гибели участника специальной военной операции (СВО) – уроженца деревни Якушино Александра Козлова.

– С прискорбием и огромным сожалением сообщаю о том, что при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Козлов Александр Александрович, уроженец д. Якушино. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибшего, – написал глава муниципалитета на своей странице в социальной сети.

Сергей Максимов сообщил, что указом президента РФ Владимиром Путиным за проявленную самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга сержант Александр Козлов награжден орденом Мужества (посмертно).

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