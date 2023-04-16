Защитник омского «Авангарда» Антон Белов попал под санкции Зеленского

Фото: ХК «Авангард»

36-летний защитник омской хоккейной команды «Авангард», заслуженный мастер спорта России Антон Белов оказался в санкционных списках Украины. Указ о введении новых санкций был подписан Владимиром Зеленским в эту субботу, 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Новый санкционный список насчитывает уже более 80 российских спортсменов и спортивных деятелей. Среди них – и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, в честь которого назван один из омских ледовых дворцов.

По информации «Sports.ru», попавшим под санкции россиянам запрещено въезжать на территорию Украины, работать там, открывать бизнес или покупать недвижимость.

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