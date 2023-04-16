В Омске с вечера 15 апреля до утра 16 апреля вводился режим НМУ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 15 апреля, Обь-Иртышское УГМС сообщило о том, что в Омске и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Риск высокой концентрация вредных выбросов ночью возник из-за слабого ветра, а значит и плохого рассеивания химических веществ. Поэтому с 23 часов 15 апреля до 11 часов 16 апреля был введен режим НМУ.

В эти часы производствам было предписано снизить количество вредных выбросов в атмосферу, а жителям рекомендовали не проветривать помещения и не выходить на улицу.

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