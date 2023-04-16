Врио главы Омской области Виталий Хоценко вместе с женой и сыном побывал на пасхальной службе

Фото: Телеграм-канал «Хоценко о важном»

В это воскресенье, 16 апреля, православные христиане отмечают Пасху. По этому случаю в ночь с 15 на 16 апреля в храмах Омской области прошли торжественные богослужения. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко пришел на ночную службу вместе с женой и младшим сыном в главный храм Омской епархии – Успенский кафедральный собор. Божественную литургию возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир.

«Светлой Пасхи! Христос Воскресе!» — поздравил верующих Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Отметим, среди первых лиц региона на пасхальной службе также были мэр города Сергей Шелест, глава министерства региональной политики Олег Заремба, заместитель председателя законодательного собрания Омской области Александр Артемов и председатель омского городского совета Владимир Корбут.

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