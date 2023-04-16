Стал известен график отключения воды в Омске с 17 апреля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Омский водоканал подготовил график отключений холодной воды на ближайшую неделю. Запасаться водой придется жителям нескольких округов города:

Понедельник, 17 апреля (c 11:00 до 23:00)

5-я Северная, 193/2, 193, 191, 193/1, 195, 197 к. 1, 193/3, 192, 192/1, 192а к. 1;

17-й Военный городок, 370; 7-я Северная, 369; 4-я Северная, 180.

Вторник, 18 апреля (с 10:00 до 20:00)

Фугенфирова, 11, 13 Рокоссовского 6.

Среда 19 апреля (с 10:00 до 23:00)

Красный Путь, 135/1, 135/2

В четверг, 20 апреля (с 9:00 до 24:00)

Володарского 122; Авиагородок, 35; Седова, 57 к. 1.

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