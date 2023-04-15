Омский аэропорт собирается поставить дверь с функцией блокировки подозрительных лиц

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омский аэропорт ищет подрядчика на исполнение интересного контракта: в здании собираются установить «говорящую» дверь. Роторная установка должна появиться при входе в аэровокзал. Согласно требованиям, размещенным на сайте госзакупок, это вращающаяся конструкция со светильниками, аварийной кнопкой «Стоп», голосовой системой оповещения и датчиками антивхода. Пропускная способность — не менее 30 человек в минуту. Дверь должна выдерживать перепады температур от -30 до 50 градусов.

Но самое главное, - новая дверь должна защитить здание аэровокзала от прохода «несанкционированных пользователей» и отсеивать подозрительных людей. Таких умное устройство не пропустит. Если кто-то все-таки попытается несанкционированно пройти через дверь, установленный на ней датчик «антивхода» должен его обнаружить и «выдавить» наружу с помощью реверсивного движения. При этом будет звучать голосовое оповещение «Входа нет» на русском и английском зыках. Такую дверь не обманешь - в толпе она тоже распознает подозрительное лицо.

Цена контракта — 7,8 млн рублей. Заявки принимают до 25 апреля.

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