Омский регоператор не согласен с решением суда о завышенном тарифе и готовит апелляционную жалобу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба омского регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами сообщила о позиции компании относительно вынесенного Омским облсудом решения о завышении тарифа на вывоз мусора. Ранее ФАС России пытался доказать факт завышения тарифа в 2021 году. Однако в декабре 2022 года Арбитражный суд Москвы постановил, что что ООО «Магнит» заключило договоры на услуги по конкурентной рыночной цене и не оплачивало услуги по завышенным ценам. Соответственно, расходы на транспортирование ТКО были признаны резонными вторым Арбитражным судом Москвы. Но это решение противоречит вынесенному Омским облсудом. В связи с этим регоператор намерен снова пойти в суд.

- Регоператор категорически не согласен с решением Омского областного суда, в настоящий момент оно не вступило в силу. ООО «Магнит» готовит апелляционную жалобу и будет доказывать законность своих действий в вышестоящей судебной инстанции, - сообщает пресс-служба.

При этом омская прокуратура, по итогам проверки которой инициировано дело, настаивает на экономически необоснованных расходах в размере 583,8 млн рублей.

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