Омская РЭК проверит расходы регоператора после вынесенного судом решения о завышенном тарифе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области сообщила, что ведомство намерено перепроверить расходы регоператора по вывозу мусора в 2021 году. Омский облсуд вынес решение по проверке прокуратуры о том, что тариф по вывозу твердых коммунальных отходов в этот период оказался завышен из-за внесенных лишних расходов обслуживающей компании.

- По иску прокурора суд указал, что конкретный размер экономически необоснованных расходов ООО «Магнит» подлежит установлению РЭК только после произведённого экономического анализа документов, - отметил председатель РЭК Дмитрий Русских. И пообещал, что после предоставления дополнительных документов регоператором специалисты повторно проанализируют его фактические расходы .

Решение суда при этом пока не вступило в законную силу. Если ни одна из сторон не решит его обжаловать, тогда последует обозначенная проверка, согласно решению.

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