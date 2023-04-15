С 1 по 9 мая в Омске ограничат продажу алкоголя

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске в период майских выходных - с 1 по 9 число - ограничат продажу алкоголя на территориях, где будут проходить культурно-массовые и спортивные мероприятия, посвященные празднованию 78-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Постановление уже подписано мэром Омска Сергеем Шелестом.

1 мая ограничение коснется улицы Ленина (от улицы Партизанской, улицы Щербанева до площади Победы), где с с 12.00 до 19.00 будут проходить муниципальные соревнования города Омска по велосипедному спорту(шоссе) — мемориал олимпийского чемпиона Комнатова.

Также 1 мая ограничение будет действовать в парке имени 300-летия Омска, где с с 12.00 до 19.00 будет проходить турнир по мини-футболу «Национальная футбольная лига Кировского округа».

3 мая под запретом будет территория, прилегающая к многоквартирному дому 167а по проспекту Мира — там с 16.00 до 18.00 запланирован цикл мероприятий «День Победы начинается с тебя!». Концертная программа «Музыка нашей победы»

4 мая — сквер «Энтузиастов» — с 16.00 до 18.00 цикл мероприятий «День Победы начинается с тебя!». Концертная программа бригады ДК «Береговой» «Хотят ли русские войны».

5 мая — сквер «СибНИИСХоз» — с 14.00 до 16.00 «Песни военных лет» — праздничный концерт.

5 мая — площадь перед ДК «Железнодорожник» (улица 6-я Станционная, 31) (17.00-18.00), сквер «Территория детства» (16.00-16.35), сквер «Юбилейный» (14.00-14.35), сквер имени Героев-авиаторов (14.15-14.50), бульвар А.К. Веретено (15.30-16.10), сквер «Нефтебаза» (13.00-13.40), сквер по улице Пономаренко (улица Пономаренко, 2) (12.00-12.40), территория между домами 54 и 56 по улице 3-я Молодежная, 13 (13.20-14.00), территория, прилегающая к дому 43 по улице Свободы (14.40-15.20) — на отдаленных территориях пройдут общегородские акции «И в каждый двор пришла Победа…»

6 мая — территория, прилегающая к дому 136 по улице Лермонтова (12.00-12.40), бульвар Иванишко 16 (13.30-14.10), сквер «Первокирпичный» (16.00-17.30), территория, расположенная вблизи домов 6 и 7 по улице Стрельникова (14.00-14.45), сквер «Ветеранов» на пересечении улиц Химиков и Менделеева (15.45-16.30) и 7 мая — территория, расположенная вблизи домов 24б и 28 по улице Мамина-Сибиряка (17.30-18.15)— там также запланированы общегородские акции «И в каждый двор пришла Победа…»

5 мая — бульвар Победы (11.00-13.00) — мемориал «Слава Героям» — торжественный митинг.

6 мая — сквер «Городская поляна» (15.00-16.30) — праздничная театрализованная программа «Победа в сердцах поколений».

8 мая — парк культуры и отдыха «Советский» (15.00-17.00)— праздничная программа «Вальс Победного дня!»

8 мая — территория, прилегающая к «G-DriveАрена» (11.00-19.00) — муниципальные соревнования города Омска по велосипедному спорту (шоссе).

9 мая — микрорайон «Крутая Горка», территория, прилегающая к ДК им. В.Е. Часницкого (10.00-12.00)— торжественный митинг «Вспомним тех, кто ушел, не прощаясь…»

9 мая — парк имени 300-летия Победы (11.00-18.00) — общегородской гражданско- патриотический проект «Великая Победа! Время жить! Время помнить!»

9 мая — историко-культурный комплекс «Омская крепость» (15.00-22.00)— общегородской гражданско- патриотический проект «Время героев».

9 мая — парк культуры и отдыха «Советский» (11.00-18.00) — спортивно-культурный праздник в рамках празднования Дня Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

9 мая — сквер 70-летия Победы (10.00-12.00) — митинг «И помнит мир спасенный».