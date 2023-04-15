Экс-губернатор Омской области Александр Бурков может получить место в Совете Федерации

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Политические аналитики обсуждают возможность перехода экс-главы Омской области Александра Буркова на пост сенатора Совета Федерации. Об этом сообщает Om1, ссылаясь на телеграм-канал «Темник». В сообщении говорится, что партия «Справедливая Россия — За правду» также добивается нового губернаторского места: сейчас только глава Чувашии Олег Николаев является представителем этой политической силы.

Плюс рассматривается пост в Совете Федерации для Александра Буркова. По информации «Клуба регионов», этот вопрос может обсуждаться на ближайшей встрече Сергея Миронова с высокопоставленным представителем Администрации президента.

Экс-глава омского региона покинул свой пост в области 29 марта. Но тогда же сообщил, что останется в команде президента РФ.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru