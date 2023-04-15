В Омске определили победителей седьмого турнира промоушена Александра Шлеменко

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

14 апреля в спорткомплексе «Красная звезда» прошел 7-й турнир промоушена Shlemenko Fighting Championship.

В файткарде турнира было 12 поединков. В первом бою сошлись Агасиф Алекберов из омской школы единоборств «ШТОРМ» и Ацамаз Сохов из Владикавказа. Противоборство длилось 3 полных раунда и завершилось победой омского бойца единогласным решением судей, для него эта победа стала уже 3-й на турнирах SFC.

Во втором поединке, который завершился на 2-й минуте 3-го раунда, победу болевым приемом «рычаг колена» одержал Рустамжон Негматов из Барнаула. Напомним, что Рустамжон является победителем июньского Гран-при по ММА среди любителей в рамках промоушена SFC. Благодаря этому спортсмен получил возможность биться на турнире Александра Шлеменко.

В третьем бою сошлись Владимир Зызин из омской школы единоборств «ШТОРМ» и Эдуард Хубежов из Владикавказа. Противоборство длилось 3 полных раунда и завершилось победой Эдуарда Хубежова единогласным решением судей.

Предварительный кард начался противостоянием девушек, в окгатон вышли Анна Ермакова из STORM Shlemenko Fight Team (Новосибирск) и Ирина Чернышова из Москвы. У Анны сегодня был профессиональный дебют, в котором она одержала безоговорочную досрочную победу техническим нокаутом над своей соперницей – за 15 секунд до завершения 1-го раунда.

В следующем поединке сошлись представитель омской школы единоборств «ШТОРМ» Роман Аракелян и Никита Кожевин из Челябинска, для которого этот бой был профессиональным дебютом. После 3-х полных раундов победу единогласным решением судей одержал Аракелян.

Бой Дмитрия Веженко из абаканской школы единоборств «ШТОРМ» и Алана Цидаева из Северной Осетии продлился 1 минуту 20 секунд. Веженко точным ударом отправил своего оппонента в нокаут и одержал победу.

Досрочную победу удушающим приемом одержал Андрей Пуляев из STORM Shlemenko Fight Team (Новосибирск). Его бой с Павлом Мустафиным из Челябинска продлился 2 минуты 12 секунд.

Следующий поединок продлился 3 полных раунда. Единогласным решением судей представитель школы единоборств «ШТОРМ» из Твери Евгений Морозов одержал победу над Наибханом Гайдаровым из Ставрополя.

В основном карде в противостояние вступили Станислав Набоян из STORM Shlemenko Fight Team (Омск) и Ахмед Усама Агиба из Египта. Бой продлился 3 минуты 58 секунд и завершился победой Набояна техническим нокаутом добивания.

Упорный, но короткий поединок состоялся между представителем новосибирской школы «ШТОРМ» Александром Матросовым, который начал его с желтой карточкой, и Рамешем Морозовым из Старой Русы. Бой продлился 2 минуты 15 секунд и принес победу Морозову – болевым приемом на руку.

В со-главном поединке сошлись боец STORM Shlemenko Fight Team (Омск) Александр Подмарев и Флавио Родриго Магон (Бразилия, Macaco Gold Team). Бой продлился 1 минуту 32 секунды, победу техническим нокаутом одержал Подмарев.

Главное событие вечера свело в октагоне бойца омской команды STORM Shlemenko Fight Team Александра Осетрова и бразильца Джексона Лоурейро из клуба Chute boxe. Противостояние получилось очень нервным, мощным и ярким, бойцы предельно жестко конкурировали, перехватывая инициативу друг у друга. Бой продлился 3 полных раунда, победу раздельным решением судей одержал Джексон Лоурейро.

– Спасибо, что вы меня пригласили участвовать в поединке в Омске, – сказал Джексон Лоурейро. – Когда я начал свою карьеру как боец ММА, у меня была мечта приехать в Россию. Благодаря команде ШТОРМа у меня появилась возможность поучаствовать в турнире в Омске, для меня это большая честь!

– Бразильские бойцы и спортсмены из других стран с удовольствием приезжают в Омск на турниры Александра Шлеменко, потому что они знают, что здесь хорошая организация, честное судейство, что здесь проходят очень качественные спортивные мероприятия, – добавил замминистра омского спорта Иван Колесник. – Я уверен, что школа «ШТОРМ» будет со своей командой организаторов продолжать в том же духе, и турнир SFC-8, который будет проходить в G-Drive Арене, будет еще более высокого уровня. Там будут очень серьезные бойцы, а кард возглавят Александр Шлеменко и Алекс Оливейра. Омичи вживую смогут увидеть спортсменов очень высокого класса!

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