Гендиректором омских муниципальных рынков была назначена Елена Фомина

Фото: сайт предприятия.

На сайте мэрии города Омска сообщают, что новым генеральным директором предприятия «Муниципальные рынки» назначена Елена Фомина.

Ранее, с 11 января 2023 года, эти обязанности временно исполняла Татьяна Шульц. Прежний руководитель - Александр Алгазин - покинул этот пост в конце декабря 2022 года. Тогда в правительстве Омской области его кандидатуру согласовали на пост первого заместителя министра региональной безопасности.

МУП «Муниципальные рынки» занимается управлением четырех городских рынков - Центральным, Ленинским, Советским и Левобережным. Предприятие долгое время считалось убыточным, но в последние два года стало показывать положительную динамику прибыли по некоторым из объектов.

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