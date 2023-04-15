Омский следком начал проверку нападения блогерши на медсестру

Фото: соцсети.

Омские следователи инициировали проверку по факту нападения на медсестру из больницы скорой помощи № 1. Напомним, 12 апреля появилось сообщение о конфликте в токсикологическом отделении медучреждения: 26-летняя омичка, блогер, мать младенца набросилась на медсестру и расцарапала ей лицо. Предположительно, женщина в этот момент находилась под воздействием наркотиков.

По факту инцидента следователи решили организовать доследственную проверку. Как уточнили в ведомстве, рассмотрят не только нападение на медика, но и условия содержания и воспитания 5-месячного ребенка омички, в связи с тем, что в социальных сетях поя\вилась информация о систематических избиениях крохи со стороны неадекватной матери.

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