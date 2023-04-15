Омские чиновники вышли на субботник убрать самое грязное место в городке Нефтяников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 8.30 утра чиновники омского облправительства и мэрии вышли на первый общегородской субботник. Для них выбрали участок на пересечении улицы 1-й Заводской и Энтузиастов. Также в этот день наведут порядок еще на 68 улицах города.

В уборке самого грязного участка приняли участие мэр города Сергей Шелест и глава региона Виталий Хоценко. Чиновники планируют привести в порядок территорию у гимназии № 12 имени Героя Советского Союза Горячева, расположенную вдоль улицы Энтузиастов.

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