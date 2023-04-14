Виталий Хоценко и Сергей Шелест завтра примут участие в общегородском субботнике в Омске

Ранее Сергей Шелест принял участие в субботнике в сквере «Первокирпичный». Стоит отметить стильную черную кепку градоначальника, на ней красуется белый медведь — логотип «Единой России». Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста
Врио губернатора Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест завтра, 15 апреля, примут участие в общегородском субботники.
Убираться первые лица и сотрудники областной и городской администраций будут в районе перекрестка улиц 1-й Заводской и Энтузиастов в Советском округе. Вероятно, место выбрано неслучайно. Ранее Хоценко просил подыскать самый грязный участок для субботника.
Отметим, по планам чиновники должны взяться за грабли в 08:30.
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