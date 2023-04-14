На чистоту, или как провести субботник правильно

В Омске начался месячник по благоустройству и озеленению города. Продлится он до 8 мая. Для того, чтобы уборка действительно принесла чистоту, экоактивисты и региональный оператор разработали инструкцию по проведению чистого субботника.

Итак, правило №1 – определите собственника земельного участка, на котором будете проводить уборку.

В городе нет бесхозных земель. Любой кусочек почвы под ногами – это либо придомовая территория многоквартирного дома (МКД), либо – муниципальные земли. Кроме того, за юрлицами также закреплены территории, вокруг торговых объектов, организаций, офисов, которые они обязаны содержать в чистоте. Нужную информацию содержит публичная кадастровая карта города.

Управляющие компании и ТСЖ отвечают за придомовую территорию многоквартирных домов, а муниципалитет - за частный сектор и общественные зоны. Соответственно юрлица – за территорию вокруг своих объектов.

Правило №2 - заранее проинформируйте свою УК/ТСЖ или окружную администрацию о проведении субботника.

- Содержать придомовую территорию в чистоте обязана Управляющая домом организация. Там, где дворник хорошо выполняет свои обязанности, необходимости в проведении субботника обычно не возникает. Если по каким-то причинам у жителей дома возникла необходимость в уборке придомовой территории, об этом нужно известить свою УК и заранее определить место сбора мусора и день его вывоза, - говорит руководитель регионального оператора Карен Егоян.

Стоит отметить, что на субботниках, как правило набирается много растительных отходов, вывезти такой мусор в секторе многоквартирной застройки – обязанность Управляющей компании или ТСЖ. Вывезти отходы после уборки придомовой территории обязана УК или ТСЖ, за счет средств, которые жильцы платят на содержание жилья.

Если экоактивисты решили помочь любимому городу и провести субботник в местах общественного пользования, то с таких территорий собранный мусор вывезет УДХБ. Самое главное –заранее сообщить о проведении субботника, иначе о собранном мусоре администрация узнает из соцсетей или СМИ.

Правило №3 - не собирайте на субботниках в мешки сухую листву, траву и ветки.

Растительным отходам в полиэтилене не место на полигонах. Перевозить такой мусор все равно, что воздух катать – экономически затратно и бессмысленно. Кроме того, сухая листва может стать причиной пожара на полигоне, а горящая свалка — это настоящая катастрофа, особенно в городе миллионнике.

Собирать нужно исключительно мусор – целлофановые пакеты, фантики, пластиковые бутылки, стекло, тетрапаки и т.д. Экологи настаивают на том, что листву и ветки нужно оставлять на своих местах!

- Опавшую осенью листву нужно оставлять на месте по нескольким причинам. - Почва формируется очень медленно. Это сложный организм, охватывающий всю планету, это единая экосистема. Когда мы разрываем естественный цикл и убираем листву, разрушаются пищевые цепочки: насекомых, зимующих в листве, увозят на свалки, и птицам на открытом грунте нечего есть. Во-вторых, происходит эрозия почвы, она иссушается от ветра и солнца. Особенность Омска - пылевато-комковатая почва, мелкие частицы почвы разлетаются моментально, поэтому наши дороги загажены. Третье - эрозии и пыльные бури. Всеми этими частицами дышим мы с вами, - перечисляет городской аналитик, экологист Валерия Маркова.