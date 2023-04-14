В Омске до конца апреля ожидаются три магнитных бури

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН опубликовала очередной прогноз магнитных бурь на 27 дней.

Согласно данным специалистов, 20, 27 и 30 апреля в Омске ожидаются слабые магнитные бури. Кроме того, 18, 21, 26, 28, 29 апреля магнитосфера будет возбужденной, что ничего хорошего метеозависимым также не принесет.

Фото: скриншот сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

Напомним, в дни магнитных бурь самочувствие метеозависимых омичей может ухудшиться. В эти дни следует оградить себя от стрессов и нагрузок. Специалисты рекомендуют пить как можно больше воды и употреблять меньше соли и спиртных напитков. Бури могут негативно сказать на работе электроприборов.

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