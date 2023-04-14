Прокурор Омской области заинтересовался строительством школы в Горьковском

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев совместно с представителями надзорного ведомства посетил школу на 550 мест в Горьковском, строящуюся по нацпроекту «Демография».

Ранее сроки строительства образовательного учреждения неоднократно переносились, что не оставалось без внимания областной прокуратуры. Представления ранее были внесены представителям исполнительной власти, а также подрядчику — ООО «СПК Сибцентрострой».

Кроме того, было заведено уголовное дело по факту халатности, которая повлекла закономерное затягивание сроков возведения школы. Фигурантами дела является бывший замминистра строительства.

В ходе выезда Алексей Афанасьев провел совещание с представителями заинтересованных сторон. Глава областной прокуратуры обратил внимание органов власти и подрядчика на недопустимость нарушения сроков исполнения госконтракта по строительству школы в Горьковском.

Отметим, в ближайшее время будет проведена дополнительная проверка, по итогам которой будут установлены причины нарушения сроков выполнения работ.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru