Владимир Корбут предложил привлечь омских студотрядовцев к строительству школы в «Серебряном берегу»

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Сегодня, 14 апреля, мэр Омск Сергей Шелест вместе с председателем Горсовета Владимиром Корбутом и прокурором города Павлом Поповым в очередной раз посетили стройплощадки важный социальных объектов. Ставший традиционным объезд был перенесен с субботы на пятницу, по словам градоначальника, из-за общегородского субботника, намеченного на завтра.

Одной из точек маршрута стала стройплощадка школы на 1122 места в микрорайоне «Серебряный берег», где ежедневно трудятся около 50 специалистов. Сейчас идут работы по забивке свай, перекладки инженерных коммуникаций.

Председатель омского Горсовета Владимир Корбут во время визита выступил с интересной инициативой. Он предложил подрядчику в лице ООО «Капитал Развитие» при необходимости привлечь к работам студенческие отряды.

— Они хорошо зарекомендовали себя, работая на ответственных объектах по всей стране. Надо использовать молодые рабочие руки на омских стройках, — отметил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Напомним, в Омске недавно стартовали капитальный ремонт двух образовательных учреждений — школы №3 и №75.

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