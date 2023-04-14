Омская прокуратура проверит детсад № 377 после жалобы родителей

Фото: «ЧП Омск» во «ВКонтакте».
Омская прокуратура проверит детский сад № 377, расположенный по улице Заозерной в Советском округе.
Ранее в социальных сетях родители воспитанников пожаловались на протекающую крышу и плесень на стенах.
— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства органами местного самоуправления, в том числе полноты и своевременности выделения денежных средств и проведения ремонтных работ. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе ведомства.
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