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НовостиЭкономика14 апреля 2023 11:03

Омские ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 собираются перевести с угля на природный газ

Возможно, продвижению проекта поможет федеральное финансирование
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: Викимедиа.

Фото: Викимедиа.

Как стало известно, в феврале вице-премьер России Александр Новак посещал Омск с несколькими целями, в том числе во время его визита обсуждался вопрос о переводе с угля на природный газ ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Такая мера, по мнению федеральных властей, необходима давно - для улучшения экологической ситуации в области.

- В настоящее время на территории Омской области с привлечением средств из федерального бюджета прорабатываются инвестиционные проекты с потребностью в природном газе, в том числе проекты по переводу ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с угля на природный газ, — рассказали в областном минэнерго.

Как сообщает «Город55» сразу несколько подразделений компании поставщика ресурса рассматривают вопрос о снятии ограничений по лимитам.