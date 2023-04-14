Омские ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 собираются перевести с угля на природный газ

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Как стало известно, в феврале вице-премьер России Александр Новак посещал Омск с несколькими целями, в том числе во время его визита обсуждался вопрос о переводе с угля на природный газ ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Такая мера, по мнению федеральных властей, необходима давно - для улучшения экологической ситуации в области.

- В настоящее время на территории Омской области с привлечением средств из федерального бюджета прорабатываются инвестиционные проекты с потребностью в природном газе, в том числе проекты по переводу ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с угля на природный газ, — рассказали в областном минэнерго.

Как сообщает «Город55» сразу несколько подразделений компании поставщика ресурса рассматривают вопрос о снятии ограничений по лимитам.