Омскводоканал сообщил о ближайшем отключении воды в Старом Кировске

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Омский водоканал сообщил, что 20 апреля по адресу улица Володарского, 122 будут проводиться ремонтные работы: замена запорной арматуры на водопроводе. Поэтому омичам придется заранее позаботиться в этот день о запасах холодной воды с 9 до 24 часов.

Воды не будет и в домах по адресам Седова, 57, корпус 1 и Авиагородок, 35. Причина тому — отключение ближайшей водонасосной станции (ВНС — 4006).

В Омском водоканале пояснили, что технические работы необходимы для обеспечения бесперебойного водоснабжения жильцов.

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