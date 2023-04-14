Омскводоканал сообщил о ближайшем отключении воды в Старом Кировске

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Омский водоканал сообщил, что 20 апреля по адресу улица Володарского, 122 будут проводиться ремонтные работы: замена запорной арматуры на водопроводе. Поэтому омичам придется заранее позаботиться в этот день о запасах холодной воды с 9 до 24 часов.
Воды не будет и в домах по адресам Седова, 57, корпус 1 и Авиагородок, 35. Причина тому — отключение ближайшей водонасосной станции (ВНС — 4006).
В Омском водоканале пояснили, что технические работы необходимы для обеспечения бесперебойного водоснабжения жильцов.
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