Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 апреля 2023 10:55

Омскводоканал сообщил о ближайшем отключении воды в Старом Кировске

Холодную воду отключат 20 апреля с 9 утра до полуночи
Елена Урманова

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Омский водоканал сообщил, что 20 апреля по адресу улица Володарского, 122 будут проводиться ремонтные работы: замена запорной арматуры на водопроводе. Поэтому омичам придется заранее позаботиться в этот день о запасах холодной воды с 9 до 24 часов.

Воды не будет и в домах по адресам Седова, 57, корпус 1 и Авиагородок, 35. Причина тому — отключение ближайшей водонасосной станции (ВНС — 4006).

В Омском водоканале пояснили, что технические работы необходимы для обеспечения бесперебойного водоснабжения жильцов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru