Врио губернатора Хоценко дал старт строительству молзавода в Омской области

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Знакомство с положением дел на местах в муниципальных районах временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области начал сегодня с Марьяновского района. Основу экономики территории составляет сельское хозяйство. Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 19 сельскохозяйственных организаций и индивидуальных предпринимателей, 38 КФХ и без малого 10 тысяч личных подсобных хозяйств.

ПКЗ «Омский» не только единственное предприятие в Сибирском федеральном округе со статусом племенного завода по разведению высококлассных лошадей русской и орловской рысистых пород, а также русской тяжеловозной, но и один из крупнейших сельхозпроизводителей Марьяновского района - занимается растениеводством и выращиванием крупного рогатого скота красной степной породы.

Виталий Хоценко побывал на площадке современного элеваторного хозяйства этого предприятия. Новые сушильные установки зернового тока – первая очередь еще одного инвестпроекта ПКЗ «Омский». Именно здесь будет вестись приёмка, подработка и хранение зерна урожая 2023 года. Сейчас ведётся строительство складов вместительностью хранилищ до 50 тысяч тонн зерна и семян. Второй очередью комплекса будет комбикормовый завод мощностью 2,5 тысячи тонн готовой продукции в месяц из собственного сырья. Первая очередь обошлась предприятию в 130 млн рублей, а реализация всего проекта оценивается в 250 млн рублей.

Сегодня же на другой площадке предприятия стартовало строительство молочно-товарной фермы на 1 800 голов коров производственной мощностью 16,2 тысячи тонн молока в год. В закладке фундамента будущего животноводческого комплекса принял участие временно исполняющий обязанности Губернатора Виталий Хоценко. На первом блоке в основании сооружения глава региона написал: «Успехов! Увидимся в феврале 2024 года». Именно к этому сроку должна быть сдана первая очередь молочно-товарной фермы. В составе первой очереди объекта будут построены доильно-молочный блок, родильное отделение, телятник.

Инвестором проекта выступает сам конезавод. Объём собственных и заёмных средств, вкладываемых хозяйством в создание собственно производственного объекта, оценивается в 2,1 млрд рублей. Ещё 400 млн рублей – инфраструктурный бюджетный кредит, который оформляет на себя Омская область под 3% по федеральной программе для создания объектов транспортной и инженерной инфраструктуры: водопроводные, электрические сети, природный газ и обновление дороги к новой площадке сельхозпроизводства.

ПКЗ «Омский» занимается также расширением производства по переработке молока. Это направление предприятие запустило 2 года назад, стремясь к созданию замкнутого технологического цикла. Стартовали с 10 тонн переработки молока в сутки. Сейчас запускают вторую очередь производства с увеличением объёмов переработки до 20 тонн молока в сутки. Виталий Хоценко побывал сегодня на заводе по производству молочной продукции, где ему представили новую технологическую линию. На молочной ферме ПКЗ «Омский» производится до 38 тонн сырья в сутки и теперь большая его часть перерабатывается в готовую к употреблению продукцию на собственных мощностях.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Виталий Хоценко продолжает рабочую поездку в Марьяновский район, где также посетит объекты социальной сферы, продолжит знакомство с предприятиями, встретится с управленческим и хозяйственным активом муниципалитета.