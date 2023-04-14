Омский минтранс запустит двадцать один дачный маршрут 29 апреля

ФОТО: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области составило расписание межмуниципальных маршрутов на дачный сезон. Оно, как подчеркнули в региональном ведомстве, разбито на четыре временных периода: весенний, летний и два осенних.
Автобусы будут следовать по дачным маршрутам с 29 апреля по 15 октября. Причем частота рейсов будет меняться. С 29 апреля по 23 мая и с 18 августа по 15 октября автобусы будут ходить 3 раза в неделю. А в период с 23 мая по 28 августа – 4 раза в неделю.
Ранее мы писали о десяти дачных маршрутах. Сейчас, по данным регионального минтранса, контракты с перевозчиками заключены уже на 21 маршрут:
№ 111(ул. 21-я Амурская — СНТ «Автомобилист"/СНТ «Нефтяник-2»)
№ 122 (ул. Лобкова — СНТ 33 км Русско-Полянского тракта),
№ 127 (ул. Дергачева — СНТ Муравушка),
№ 140 (ул. 21-я Амурская — СНТ «Половинка»),
№ 144 (пос. Солнечный — СНТ «Автомобилист-2»),
№ 145 (ул. Нефтезаводская — СНТ «Росинка»),
№ 156 (ПО «Иртыш» — СНТ «Кварц»),
№ 158 (ПО им. Баранова — СНТ «Орбита»),
№ 160 (ПО «Иртыш» — СНТ 33 км Русско-Полянского тракта),
№ 161 (ул. Володарского — СНТ 33 км Русско-Полянского тракта),
№ 162 (ул. Л. Чайкиной — СНТ «Озёрный»),
№ 165 (ПО им. Баранова — СНТ 33 км Русско-Полянского тракта),
№ 169 (ул. 20-я Линия — СНТ Радист-1),
№ 173 (ул. Ватутина — СНТ «Заозёрный»),
№ 174 (ул. Дружбы — СНТ «Кедр»),
№ 177 (пос. Чкаловский — СНТ «Сыропятский»),
№ 185 (ПО «Иртыш» — СНТ «Зелёная Падь»),
№ 190 (пос. Солнечный — СНТ «Авиатор»),
№ 191 (ул. 20-я Линия — СНТ «Правда» (д. Корниловка),
№ 193 (ул. 20-я Линия — СНТ «Сыропятский»),
№ 358 (ул. Бударина — Сады «Зелёный Берег»).
Подробное расписание опубликовано на официальном сайте правительства Омской области.
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