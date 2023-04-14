Прокуратура Омской области рассказала о причине пожара в колледже профессиональных технологий

ФОТО: 2ГИС. Омский колледж профессиональных технологий

Прокуратура Кировского округа рассказала о причинах пожара в омском колледже профессиональных технологий, который случился 23 января 2023 года. После проведение проверки с привлечением специалистов, стало известно, что всему виной несоблюдение требований пожарной безопасности в учебном учреждении.

Причиной пожара стали нарушения при проведении огневых работ, отсутствие наряда-допуска на их выполнение (резку металла механизированным инструментом с образованием искр). Помимо прочего, система пожарной сигнализации помещений мастерских колледжа находилась в неисправном состоянии, не обеспечивалось своевременное обслуживание источников внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны), не проводились эксплуатационные испытания пожарных лестниц, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По результатам проверки окружной прокурор внес директору «Омского колледжа профессиональных технологий» представление. Прокуратура контролирует устранение выявленных нарушений.

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