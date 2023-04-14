Александр Шлеменко выйдет против бразильца Алекса Оливейры на омской «G-Drive Арене»

Фото: Виктория КОВЕРНЕВА
На омской «G-Drive Арене» против бразильца Алекса Оливейры выйдет омич Александр Шлеменко. Контракт между бойцами был подписан в рамках пресс-конференции 13 апреля.
Спортсмены выйдут на бой в июне, точная дата пока не согласована. Известно только место проведения промоушена - «G-Drive Арена».
Отметим, что на счету бразильца 24 победы, 13 поражений и одна ничья. А вот омич свой последний бой уступил Магомеду Исмаилову. Правда, Шлеменко имеет преимущество - 61 победа, 15 поражений и одна ничья.
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