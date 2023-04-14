В Омской области на время ремонта железнодорожных путей изменили расписание электричек

ФОТО: 2ГИС

В Омской области скорректировали расписание пригородных поездов. По информации АО «Омск-Пригород», временное изменение в графике связано с ремонтными работами на железнодорожных путях. При этом расхождение с привычным графиком составляет от пары минут до почти получаса.

Всего изменения коснутся расписания четырнадцати электропоездов.

13 — 14 апреля:

№ 6672 «Омск-Калачинская», отправление со станции Омск в 17:32 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Калачинская в 19:11 (на 3 минуты позже).

17—26 апреля:

№ 6475 «Омск-Исилькуль», отправление со станции Омск по расписанию в 8:15, прибытие на станцию Исилькуль в 10:47 (на 7 минут позже);

№ 6476 «Исилькуль-Омск», отправление со станции Исилькуль в 15:52 (на 6 минут позже), прибытие на станцию Омск в 18:19 (на 13 минут позже);

№ 6483 «Омск-Исилькуль», отправление со станции Омск по расписанию в 19:05, прибытие на станцию Исилькуль в 21:38 (на 8 минут позже);

№ 6479 «Омск-Исилькуль», отправление со станции Омск в по расписанию в 14:33, прибытие на станцию Исилькуль в 17:05 (на 7 минут позже);

№ 6480 «Исилькуль-Омск», отправление со станции Исилькуль в 17:31 (на 9 минут позже), прибытие на станцию Омск в 19:55 (на 13 минут позже);

№ 6564 «Называевская-Омск», отправление со станции Называевская в 16:09 (на 14 минут позже), прибытие на станцию Омск в 18:39 (на 14 минут позже);

№ 6674/6344 «Омск-Колония-Татарская», отправление со станции Омск в 18:55 (на 14 минут позже), прибытие на станцию Татарская в 22:54 (на 14 минут позже);

№ 6704 «оп 2881 км-Омск», отправление с оп 2881 км в 20:58 (на 20 минут позже), прибытие на станцию Омск в 21:30 (на 20 минут позже);

№ 6705 «Московка-оп 2883 км», отправление со станции Московка в 20:27 (на 5 минут позже), прибытие на оп 2883 км в 21:18 (на 7 минут позже).

17 — 27 апреля:

№ 6345/6663 «Татарская-Колония-Омск», отправление со станции Татарская по расписанию в 16:01, со станции Колония в 15:59 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Омск в 18:17 (на 2 минуты позже).

19, 22, 23 и 26 апреля:

№ 6477 «Омск-Исилькуль», отправление со станции Омск по расписанию в 11:20, прибытие на станцию Исилькуль в 13:24 (на 9 минут позже);

№ 6478 «Исилькуль-Омск», отправление со станции Исилькуль в 13:44 (на 9 минут позже), прибытие на станцию Омск в 15:42 (на 14 мин позже).

21, 22 и 23 апреля:

№ 6347/6667 «Татарская-Колония-Омск», отправление со станции Татарская в 20:11 (на 11 минут позже), со станции Колония в 19:57 (на 11 минут позже), прибытие на станцию Омск в 21:59 (на 11 минут позже).

23 апреля: — № 6486 «Москаленки-Омск», отправление со станции Москаленки в 18:45 (на 2 минуты раньше), прибытие на станцию Омск по расписанию в 20:08.

Пассажиров просят планировать загородные поездки с учетом изменений в расписании.

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