На двух перекрестках в центре Омска отключили светофоры на 10 часов

Фото: Алексей БУЛАТОВ
На 10 часов отключили светофоры на двух перекрестках в центре Омска. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
14 апреля с 09.00 до 19.00 автоматические регулировщики не будут работать на перекрёстках улиц Масленникова и Жукова, Масленникова и Пушкина. Эта мера связана с ремонтными работами, которые проводит Транссигнал.
В ведомстве подчеркнули, что на перекрестках будут весь день работать сотрудники ГИБДД.
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