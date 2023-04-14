Салют за 3 миллиона рублей запустят в Омске 9 мая

Фото: Иван МАКЕЕВ
9 мая в Омске запустят салют за 3 млн рублей. Победителем торгов стало ООО «Пиротехнический двор».
Компания стала единственной, кто подал заявку на участие в конкурсе. В предыдущие годы она же организовывала шоу фейерверков.
Напомним, что салют запланирован на 9 мая в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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